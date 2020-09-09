Soner Çetin'den temizlik işçilerine teşekkür

İşçilere seslenen Başkan Soner Çetin, “Pandemi döneminde olağan temizlik işlerinin yanında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları da yaptınız. Fedakarca çalışmalarınız dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Temizlik İşleri Şantiyesi'nde temizlik işleri çalışanları ile buluştu ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İşçilerle yemek yiyen Başkan Soner Çetin, burada yaptığı konuşmada, “Mevcut işlerinize pandemi döneminde ilaçlama ve dezenfeksiyon da dahil oldu. Yani işlerini biraz daha arttı. Buna rağmen personelimiz bu süreci alnının akıyla tamamladı” dedi.

‘Ağaç dalıyla gürler' ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Sizlerin özverili çalışmalarınız sayesinde 8 kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildim. 2 kez ikinci, 2 de üçüncü oldum. Bunu tek başıma yapmadım. Bu başarıda en çok sizlerin payı var. En son yapılan araştırmada pandemi döneminin en başarılı belediyesi olarak belirlendik. Emeğinize sağlık. Bu başarılarda en büyük katkı siz emekçi kardeşlerimin. Sizler için ne yapsak azdır” şeklinde konuştu.

Öte yandan Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis Şubesinden Hüseyin Karaman, Siber Suçlardan Seçkin Gül, Narkotikten Ferdi Kuyucu ve Asayiş Şube Müdürlüğünden Sevda Keser isimli polis memurları alanlarıyla ilgili işçilere bilgilendirmede bulundular.

Bilgilendirme yapan polis memurlarına ve Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Başkan Soner Çetin, işçilerle yemek yedi.