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Soner Çetin'e 1 Mayıs daveti

1 Mayıs Adana Tertip Komitesi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret ederek, İşçi Bayramı kutlamalarına davet etti.

1 Mayıs Adana Tertip Komitesi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, İşçi Bayramı kutlamalarına davet etti.


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Adana Barosu temsilcilerinin yer aldığı tertip komitesi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i makamında ziyaret etti.


1 Mayıs Adana Tertip Komitesi Başkanı KESK Dönem Sözcüsü Tonguç Özkan, Çetin'i 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına davet etti. Çetin, her yıl olduğu gibi, bu yıl da etkinliklere katılacağını ifade etti. Çetin ve tertip komitesi üyeleri, ayrıca 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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