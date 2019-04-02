Soner Tire'den "Dijital Direnişler" sergisi

İlk kişisel sergisini 2009'da, Adana Altan Sanat Galerisi'nde açtığını, yurtiçi, yurtdışı yarışmalarda karma-grup ve dernek sergilerine katıldığını belirten Soner Tire, “ÇÜEF Güzel Sanatlar Bölümü Resim-İş Eğitim Ana Bilim Dalı'nda sanatsal yeterlilik doktora tezimi verdim. Sanatsal çalışmalarımı Çukurova Üniversitesi Resim Atölyesinde sürdürmekteyim” dedi.

ÇÜ Resim Bölümü Öğretim Üyesi Muzaffer Tire'de, Soner Tire'nin ele aldığı temaların sanatsal bir direniş göstergelerine dönüşüverdiğini ifade ederek, “Ayder'e Ağlamak, Munzur'a Ağıt, Ceratttepe'ye Ağıt, Kara Delik, Ağaç Olmak, Kırılgan direnişleriyle, çalışmalarıyla, çağın yaşamsal gerçekliğine öznel yorumlar, göndermeler yapar” dedi.

Korart Sanat Galerisi'nde açılan "Dijital Direnişler" sergisini sanatseverler, davetliler ve öğrenciler beğeniyle izlediler.

1969 Ankara doğumlu Soner Tire, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesi. Ulusal, uluslararası iki sanat ödülü sahibi olan Tire çalıştay, ulusal, uluslararası birçok sanat etkinliklerinde, seçici kurullarda görev aldı.