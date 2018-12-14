Sönmez'den resim sergisi

Dr. Hüseyin Sönmez, notlarından oluşturduğu resim sergisini Adanalılarla paylaştı.

Adana Ressamlar Derneği'nin AÇS Sanat Galerisi'nde sergi açan Dr. Hüseyin Sönmez, “Mersin, Ankara'dan sonra bu sergi, defterler sergilerimin üçüncüsünü oluşturmaktadır” dedi.

Sergide yer alan resimlerin çoğunun, doğa karşısında deftere tutulan notların seçkilerinden oluştuğunu ifade eden Doç: dr. Sönmez, "Kimi zaman karakalemle, çoğu zamanda mürekkep uçlu kalemle çizilmiş ve suluboyayla renklendirilmiştir. Bu notlar, gezilip görülen yerlerden, deniz uyurken, ya da onu beklerken, masa üzerine konulmuş iki turpun, inadına yaşamak isteyen kaktüsün, narin bir gül yaprağının deftere düşmüş izleridir. Defterler, anı taşırlar” dedi.

Hüseyin Sönmez, 1966'da Kayseri'de doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü'nü bitirdi. Diyarbakır ve Tekirdağ'da resim öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı. 2003 Yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sanatta yeterlik aldı. Halen Mersin Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyor. Yurt içinde 16 kişisel sergi açtı, birçok karma sergiye katıldı ve iki ulusal düzeyde ödül aldı.

Hüseyin Sönmez'in sergisi AÇS Sanat Galerisi'nde 24 Aralık 2018 tarihine kadar açık kalacak.