Sosyal medyadan kadın tuzağıyla gaspa 3 tutuklama

Adana'da sosyal medyadan tuzak kurup bir kişiyi bıçaklayıp darp ettikten sonra cep telefonunu ve 12 bin lirasını gasp ettiği öne sürülen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. (27), sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. (25) ile buluşmak için anlaştı. Elvan U., birlikte olmak istediğini söyleyen Mustafa B.'yi yaşadığı mahalleye çağırdı. Mustafa B., sokakta buluştuğu Elvan U. ile sohbet ettiği sırada yanlarına Baver K. (29) ile kardeşi Sedat K. (24) geldi. Baver K. ile Sedat K., “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun” diyerek Mustafa B.'yi dövüp, bacağından bıçakladı. Mustafa B.'nin cebindeki telefonunu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mustafa B.'nin polise olayı bildirmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.'yi saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, “Mustafa'yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa'yı dövdü” dedi. Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.'yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasp etmediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.