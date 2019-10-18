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Sosyal medyadan kara propaganda yapan 3 kişi tutuklandı

Adana’da Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarından 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarından 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 17 Ekim Perşembe günü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan terör örgütü PKK yandaşları hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerinin kapısı koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Emniyetteki sorguları tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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