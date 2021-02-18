İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşımına gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden silah fotoğrafı paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden silah fotoğrafı paylaşan bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Bota Mahallesi'nde ikamet eden E.İ. (30) isimli şahsın sosyal medya hesabından, tabanca ve av tüfeği fotoğrafı paylaşımında bulunduğu, bu fotoğrafların vatandaşta korku ve paniğe sebep olduğu değerlendirildi.


Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mahkemeden gerekli arama kararı alınarak adreste yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjör içerisinde 12 adet dolu fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.