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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya sitelerinde silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya sitelerinde silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliğince, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya sitelerinde silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda sabah 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda İ.D. (34), B.Z. (24) ve A.B. (17) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok materyal ele geçirildi.

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