Sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirenlere özel harekatlı operasyon

Adana'da sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirdiği öne sürülen 9 zanlının yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirdiği öne sürülen 9 kişi hakkında çalışma başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "özel sanal polis ekibi" kurarak zanlıların sosyal medya hesaplarını takibe başladı. Takip sonucunda 9 zanlının sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği tespit edildi. Bu tespitin ardından bugün şafak vakti 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik ekipleri, özel harekat polisinin de katılımıyla şiddetli yağmura rağmen evlere tek tek girdi. Özel harekat polisi riskli evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp girerken, bazı zanlıları gözaltına alındı.

Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi.