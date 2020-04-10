Sosyal mesafeli Polis Haftası kutlaması

Adana'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı korona virüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı. Polisler şehit meslektaşlarını da unutmayarak kabirlerinin başında dua etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da kutlandı. Atatürk Parkın'nda düzenlenen kutlama törenine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubelerden kalabalık oluşturmamak için temsili olarak birkaç polis katıldı. Polisler, maske ve eldiven takarak sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girdi. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, tören alınana gelerek polislerin 175'inci kuruluş haftasını kutladı. Tören daha sonra çelenk koyma saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Buradaki törenin ardından Buruk Mezarlığı'na giden polisler, şehit olan meslektaşları için dua etti. Ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kabirlerini gezerek karanfil bıraktı.