İhlas Haber Ajansı

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Soylu'nun katıldığı Kökünü Kurutma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Adana’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla dün 45’incisi gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla dün 45'incisi gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma' operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat katıldığı ‘Kökünü Kurutma' operasyonu, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz gün şafak vakti gerçekleştirildi. Söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Yapılan baskınlarda 212 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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