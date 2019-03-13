Sözlü: "250 bin hemşehrimizi istihdam edeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, canlı yayın konuğu olduğu Metro TV'de Adana'daki istihdam sorununa çözüm olacak projelerini anlattı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Metro Tv'de Yüksel Mert'le Mertçe Söyleşi'nin canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayında Mert'in sorularını yanıtlayan Başkan Sözlü, Adana'daki istihdam probleminin çözümü olarak ikinci beş yıllık hizmet sürecinde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Türkiye'de imar rantına geçit vermeyen belediye başkanlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, Adana'nın on bin yıllık geçmişi olduğunu, şehrin bundan sonrasında da var olacağını, milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla şehri rehabilite ettiklerini, göreve geldiği günden bu yana şehrin geleceğini kurtarabilmek adına çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Adana'da istihdam problemine dikkat çeken Mert'e açıklamalarda bulunan Başkan Sözlü, “Adana çok yakın dönemde on milyar dolarlık yatırımı alan bir şehir olacak. Ceyhan enerji ihtisas bölgesi ile ilgili gelişmeler var. Kuracağımız, gıda, kimya, tarım organize sanayi ve ihtisas bölgeleri ile ilk etapta elli bin olmak üzere toplamda 250 bin hemşehrimizi istihdam edeceğiz” dedi.

Başkan Sözlü canlı yayında 20 yıllık belediye başkanlığı geçmişinden Adana'da Cumhur İttifakı'nın başarısına kadar birçok konudaki soruları yanıtlandırdı.