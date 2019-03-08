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Sözlü: "5 milyar dolarlık yatırımı Ceyhan bölgesine alacağız”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan’daki Serbest Bölgede yapılacak düzenlemelerin ardından oranın Marmara’daki yatırımın yüzde 50’sine denk gelecek bir konumda olacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan'daki Serbest Bölgede yapılacak düzenlemelerin ardından oranın Marmara'daki yatırımın yüzde 50'sine denk gelecek bir konumda olacağını söyledi.


15 yıl belediye başkanlığı görevini üstlendiği Ceyhan'da Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Ceyhan'ın önümüzdeki yıllarda kurulacak organize sanayi bölgeleri ile ülke ekonomisine katkı sunacağını ve istihdam sorununa köklü bir çözüm olacağını ifade etti. Ceyhan'da uygulanacak projelerle ilgili bilgi veren Sözlü, “İstanbul'dan İzmit'e giderken hangi yatırımlar varsa bunun aynısı Ceyhan'da da olacak. Yakın zamanda 5 milyar dolarlık yatırımı bu bölgeye alacağız. Kuracağımız gıda, tarım, kimya ihtisas ve sanayi bölgeleri ile Ceyhan'da istihdamla ilgili önemli bir sıkıntı kalmayacak. Serbest bölge ile düzenlemeler yapıldığında burası Marmara'daki yatırımın yüzde ellisine denk gelecek bir konumda olacak” dedi.


Ceyhan'ı ve Adana'yı yatırımlarla güçlendireceklerini ifade eden Başkan Sözlü, ikinci 5 yıllık hizmet sürecinde kentin ve bölgenin gelişip kalkınacağını belirtti.

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