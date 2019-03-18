Sözlü: "Adana'da 10 milyar dolarlık yatırımın ve 250 bin kişiye istihdamın önünü açtık"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Adana'nın uluslararası yatırımda çekim merkezi ve üretim üssü olmasını sağlayacak planlamaları tamamladıklarını, 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık yatırımla 250 bin kişiye istihdam sağlayacak projelerin önünü açtıklarını müjdeledi.

11 yeni organize sanayi bölgesinin kurulması için 54 bin dönüm arazide imar planlamalarını hazır hale getirdiklerini açıklayan Başkan Hüseyin Sözlü, yabancı sermayenin Adana'ya gelmesi için de seferber olduklarını kaydetti.

“Adana'nın geleceği için uyum ve eşgüdüm içinde çalışacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, tarımdan elde edilen katma değerin yüksetilmesi, imalat sanayinde rekabet gücünün arttırılması, emek ve alınterinin daha fazla değer bulması amacıyla çalışma yürüttüklerini vurguladı. Başkan Sözlü, hükümet, valilik ve ilgili meslek odalarıyla uyum ve eşgüdüm içinde yürüttükleri çalışmalarda gıdadan mobilyaya, tekstilden ayakkabıya yeni üretim merkezlerinin kente kazandırılması için 54 bin dönüm arazinin yatırımcılara ve girişimcilere tahsis edileceğini müjdeledi.

“Yatırımcıların, girişimcilerin önünü açtık”

Seçim kampanyasında fabrikaları, atölyeleri ziyaret edip, Adanalı hemşehrilerine iş, aş sağlayacak projelerini anlatan Başkan Hüseyin Sözlü, “Adana'mızın 100 yıllık geleceğini planlarken, istihdamın önünü açacak, girişimcilerimizin daha uygun koşullarda yatırımlarını gerçekleştirmesi için 11 ayrı organize sanayi bölgesi kurulması konusunda planlamalarımızı tamamladık. 54 bin dönüm arazide yaptığımız 5000'lik imar planlarımızda Sarıçam, Ceyhan, Karataş ve Karaisalı ilçelerimizde oluşturacağımız organize sanayi bölgelerini belirledik. Altyapısı güçlü, ulaşım imkanları eksiksiz, modern ve güvenli sanayi tesislerinin kazandırılması için üzerimize düşeni yapıyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Yatırımcının önüne kırmızı hale serdik”

Adana'ya yatırım gelmesi için girişimcilerin önüne adeta kırmızı halı serdiklerini ifade eden Başkan Hüseyin Sözlü, yabancı sermayeli 3 milyar dolarlık petro kimya ve enerji yatırımının Yumurtalık ilçesinde gerçekleştirileceğini, hem Türkiye hem de kent ekonomisine büyük canlılık getireceğini vurguladı.

Önümüzdeki 10 yılda Adana'ya 10 milyar dolarlık yatırımın önünü açtıklarının altını çizen Başkan Hüseyin Sözlü, “Cumhurbaşkanımız, daha önce müjdesini vermişti. Cezayirli yatırımcılar, Türkiye'den Rönesans Enerji ile birlikte Yumurtalık ilçemizde 1 milyar dolarlık petro kimya tesisi kuruyor. Seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanımız tarafından bu önemli yatırımın temeli atılacak. Petro kimya tesisleri, beraberinde bu alanda yeni fabrikaları ve sanayi tesislerini de bölgemize getirecek. Ayrıca Çin sermayesi de yine Yumurtalık ilçemizde 2 milyar dolarlık enerji yatırımına girişti. Ülkemizin elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılayacak termik santral projesi de inşaat süresince Adana'nın ekonomisine büyük canlılık getirecek. Önümüzdeki 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırımı Adana'mıza kazandırmış olacağız. Bu sayede 250 bin insanımıza iş imkanı, çalışma ortamı sağlayacağız” diye konuştu.