Sözlü: "Beka için 1071'den beri bedel ödüyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, varlığımızı sürdürmek için hala bedel ödediklerini ifade ederek, "Şehitlerimizi, gazilerimizi görmezden gelip, ‘Beka sorunu zeka sorunudur” diyenlerin aslında onur, şeref ve haysiyet sorunu vardır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'nin 68'inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinliğine katıldı. Genel merkezi Adana'da olan Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Genel Başkanı İrfan Söker'i tebrik eden Başkan Hüseyin Sözlü, İstiklal Savaşı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e güç veren, bağımsızlık mücadelesinde kahramanlık destanları yazan Kuvayi Milliyecileri rahmet ve minnetle andı.

Başkan Sözlü Kuvayi Milliye'nin bağımsızlık mücadelesinde kahramanlık destanları yazdığını vurgulayıp, İstiklal Savaşı'nın başlatılmasında ve kazanılmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e en güçlü desteği verdiğini dile getirdi.

Kuvayi Milliye ruhunu yaşatarak, diri tutulmasında, cumhuriyet kazanımlarının korunmasında Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'nin etkin rol oynadığını kaydeden Başkan Sözlü, "Osmanlı'nın parçalanma sürecinde beka sorununu halledenler Kuvayi Milliyecilerdir. ‘Türkiye'de beka sorunu mu var?' diyenlere verilecek cevabımız şudur; Türk Milleti, 1071'den beri Anadolu'da siyasi varlığını sürdürmek için hep bedel ödemiştir. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu'da ayakta kalan tek istisna da aziz milletimizdir. Varlığımızı sürdürmemiz için hala bedel ödüyoruz. Şehitlerimizi, gazilerimizi görmezden gelip, ‘Beka sorunu zeka sorunudur” diyenlerin aslında onur, şeref ve haysiyet sorunu vardır. Şunu çok iyi bilsinler ki, ecdadımızın kanlarıyla yazdığı kahramanlık destanları, bizim değerler bütünümüzdür” diye konuştu.