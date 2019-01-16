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Sözlü: "Cumhur ittifakıyla Adana'ya bir kez daha mührü vuracağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Milliyetçi üretken belediyecilik anlayışı Cumhur ittifakı ile birlikte Adana’ya bir kez daha mührünü vuracaktır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Milliyetçi üretken belediyecilik anlayışı Cumhur ittifakı ile birlikte Adana'ya bir kez daha mührünü vuracaktır” dedi.


Başkan Sözlü, mesai arkadaşları ile TÜYAP Fuar Alanı'nda buluştuğu kahvaltıda, Adana'nın 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardın Büyükşehir sınırını hizmet sınırı yapan yasa ile karşılaştığını ifade ederek mazeretler ardına sığınmayan, davası Adana davası Adana'nın insanları olan bir bakış açısıyla hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.


“Milliyetçi üretken belediyecilik anlayışı, Cumhur ittifakı ile birlikte Adana'ya bir kez daha mührünü vuracaktır” diyen Sözlü, şöyle devam etti:


“İnsanı olan her yer kıymetlidir anlayışıyla yaşadığımız coğrafyayı hizmetlerimizle kıymetlendiriyoruz. Sizlerle birlikte Torosların karnını yarar gibi Torosların zirvesinde otoyol standartlarında yol yaptık. Yeri geldi paramız karşılığında yeri geldi paramız yetmedi sizin alın terinizle Torosların her yerini Ferhat'ın Şirin'e ulaşmak için deldiği gibi deldik, Adana siyasetçilerine Torosları öğrettik.”

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