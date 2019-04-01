Sözlü, Karalar'a başarı diledi

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Bugün sandıklar, yüzdelik hesaplar Hüseyin Sözlü'nün kaybettiğini yansıtmış görünse de Hüseyin Sözlü kazandı" dedi.

Sözlü, twitter hesabından seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Zeydan Karalar'a yeni görevinde başarı diledi.

Başkan Sözlü paylaşımında, "Varlıkları, destekleri ile her zaman manevi güç kaynağım olan değerli hemşehrilerim. Aylardır sahada birlikte çalıştığım, gecesini gündüzüne katan, Adana'nın geleceği için taşın altına elini değil gövdesini koyan kıymetli yol arkadaşlarım. Öncelikle ifade etmeliyim ki ben sizlerden razıyım Cenab-ı Allah da sizlerden razı olsun. Yılmadınız, yorulmadınız, geri durmadınız, son dakikaya kadar omuz verdiniz. Demokrasi Cumhuriyet'in kökleşmesine en büyük etken. Bugün sandıklar, yüzdelik hesaplar Hüseyin Sözlü'nün kaybettiğini yansıtmış görünse de Hüseyin Sözlü kazandı. Tufanbeyli'de arazisine kapalı sulama sistemi yaptığı çiftçinin duasını. Feke'de Göller'de dinamitlerle dağları dele dele yolunu yaptığı hemşerilerinin teveccühünü. Saimbeyli'de eşek sırtında su taşıyanların köyüne götürdüğü içme suyu ile köylülerin inancını. Kendisi ile yol arkadaşlığı yapanların güvenini, samimiyetini. Adana'nın gelecek yüz yılını planlarken, ulaşım odaklı dönüşüm ve yenilemeye açık bir kent inşa etmenin bahtiyarlığını. Türkiye'de imar rantına geçit vermeyen, bir metrekare dahi tarım arazisini konut arazisine çevirmeyen yegane belediye başkanı olmanın haklı gururunu. Sevdalısı olduğu bu memleketin her karışında hakim kıldığı sevgiyi, hoş görüyü, saygıyı kazandı" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Sözlü daha sonra şunları kaydetti:

"Başımız dik, alnımız açık. Gönlünüzü ferah tutun, birlikte söyleyeceğimiz çok türkü var daha.

Son olarak bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhur İttifakı'nın paydaşları kıymetli ülküdaşlarım ve AK Parti'li hemşehrilerime ve partili partisiz herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, halkın tercihi Zeydan Karalar'a yeni görevinde başarılar diliyorum."