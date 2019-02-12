Sözlü meclis üyeleriyle hasret giderdi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 3 aydır katılmayan Hüseyin Sözlü, bugün yapılan meclise katılarak toplantıya başkanlık etti. Meclis üyeleri, “Sizi özledik” sözlerine Başkan Hüseyin Sözlü, “Ben de sizleri özledim, onun için geldim” dedi.

Başkan Sözlü, Ahmet Tanrıverdi ve Vedat Özder başkanlığında toplanan mecliste gündem dışı söz alan olmadı. Gündemin birinci maddesinde, Büyükşehir Belediyesinin yan kısmında bulunan Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nun yerinin meydan olarak düzenlenmesi ve bu okula karşılık 2 okul yaptırılması hakkındaki imar değişikliğine ait teklif ilgili komisyonlara sevk edildi.

Daha önce Türk Hava Kurumu binasının kamulaştırıldığını ve meydana dönüştürüldüğünü hatırlatan Sözlü, şimdi de ortaokul yerinin da aynı şekilde yıkılacağını ve büyük bir meydan haline getirileceğini kaydetti.

Diğer teklif olan 9 madde ilgili komisyonlara sevk edilirken, 5. Madde ise idareden şekliyle oybirliği halinde kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi ise 60 milyon liralık borçlanmaya ilişkin komisyon raporu CHP'li Bahri Ulaş Çetinkaya'nın ret oyuna karşılık, rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 15.00'te devam edecek.