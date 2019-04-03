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Sözlü: "Partim ve liderinin her zaman hizmetindeyim"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin kaybeden Hüseyin Sözlü, yerel seçim sonuçlarını istişare etmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin kaybeden Hüseyin Sözlü, yerel seçim sonuçlarını istişare etmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.


Hüseyin Sözlü, 2019 yerel seçimlerinde koltuğunu rakibi CHP'li Zeydan Karalar'a kaptırmasının ardından seçim sonuçlarını istişare etmek için MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etti.


Ziyaret sondası sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan Sözlü, “Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldıran Liderimiz Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek Adana'daki seçim sonuçlarını istişare ettik. Mensubu olmaktan gurur duyduğum partim ve onun liderinin her zaman hizmetindeyim” ifadelerini kullandı.

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