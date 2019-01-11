Sözlü: "Rüşvet dağıtmadan seçime giden yegane belediye başkanıyım"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Yeni imar yoğunlukları vermeden, yeni kooperatifler açmadan, rüşvet dağıtmadan seçime giden yegane belediye başkanıyım" dedi.

Başkan Sözlü, Adana'da eğitim veren 60 sürücü kursu hocaları ve temsilcileri ile bir araya geldi. Sürücü kursu temsilcilerinin sorun, taleplerini dinleyen Başkan Hüseyin Sözlü, burada yaptığı konuşmada beş yıllık hizmet süresince Adana'da görünür hizmetlerinin yanı sıra fiziki rehabilite çalışmalarını tamamladıklarını ve kentin gelecek yüz yılını kurtaran planlamayı haritaya işlediklerini söyledi.

"Yeni imar alanı açmadık"

Adana'da hem yeni imar alanı açmadıklarını, bir metrekare dahi tarım alanını konut alanına çevirmediklerini söyleyen Başkan Sözlü, “Hem yeni imar alanından hem de kentsel dönüşümden bir arada bahsedemezsiniz. Yeni imar yoğunlukları vermeden, yeni kooperatifler açmadan, rüşvet dağıtmadan seçime giden yegane belediye başkanıyım. Ceyhan'da 15 yıl önce 60 dolmuş kooperatifi vardı, 15 yıl sonunda yine 60 olarak kaldı. Adana'da da bu böyle olacak” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti haklıdır"

Sözlü, “Adana'da turizm olsun diyerek kentte gelecek hayali kuranlar önce bunun alt yapısını hazırlamalı, Adana için hiç yuvarlak laflar etmedim. Alt yapıyı hazırladık, planlara haritalara işledik. İkinci beş yılımızda gözle görülür hale gelecektir tüm bu şehir planlamamız. Cumhurbaşkanımız dikey yapılaşmaya karşı çıkıyor. Burada dikey yapılaşmadan kastı yapı yoğunluğudur. Adana'da bu yapılaşma yoğunluğuna tamamen karşıyız” dedi.