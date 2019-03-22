Sözlü: "Saimbeyli'nin kirazı, sütü daha çok kazandıracak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, kirazıyla ünlü Saimbeyli'de yöre halkının daha çok kazanması için soğuk havalı depolama ve paketleme tesisi kuracaklarını, hayvancılığı geliştirmek için süt işleme tesisini faaliyete geçireceklerini söyledi.

Sözlü, seçim kampanyasını Saimbeyli ve Feke ilçelerinde sürdürdü. Adana Milletvekilleri MHP'li Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy ile AK Parti'li Tamer Dağlı, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ile birlikte vatandaşların huzuruna çıkan Başkan Hüseyin Sözlü, kendisiyle birlikte 15 ilçedeki tüm Cumhur İttifakı belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adaylarına destek istedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ile omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, kirazıyla ünlü Saimbeyli'de bu meyvenin yöre halkına daha yüksek kazanç getirmesi için soğuk havalı depolama ve paketleme tesisi kuracaklarını, hayvancılığı geliştirmek için süt işleme tesisini faaliyete geçireceklerini duyurdu.

Başkan Sözlü, Saimbeyli halkının bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak yapanlarla 31 Mart'ta çok güçlü bir tokat vuracağından emin olduğunu ifade etti.

Başkan Hüseyin Sözlü, daha sonra Feke ilçesine gidip, Feke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Sel ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptı, buradaki hemşehrilerinden de destek istedi.