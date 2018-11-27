Sözlü: "Seçimi yüzde 33'le değil yüzde 41 ile kazanacağım"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Kararlar'ın aday olması durumunda yüzde 33'le seçimi kazanacağını söylemesine karşın, "Adana'da yüzde 33'le seçim kazanılmaz. Ben yüzde 41'lik bir hedefi önüme koymuş biriyim ve bu oyla seçimi kazanacağım" açıklaması yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TV A'da Necmi Uçar'ın hazırlayıp sunduğu, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak, DHA Bölge Müdürü Bekir Karakoca'nın soruları ile katkı verdiği Geniş Açı programında 31 Mart Yerel Seçimleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut durumu ile ilgili açıklamalar yaptı.

31 Mart Yerel Seçimleri'yle ilgili açıklamalarda bulunan Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, "Yaptığımız bir anket sonucunda göre eğer aday olursam yüzde 33'le Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırım" sözüne karşılık "Adana'da yüzde 33'le kazanılmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Hüseyin Sözlü olarak yüzde 41'lik bir hedefi önüme koymuş biriyim. Yüzde 33'le Zeydan bey kaybeder ama partisinin hiçbir zaman o oy oranına çıktığı görülmemiştir" sözleriyle cevap verdi.

"AK Partili seçmenin en sevdiği siyasetçilerden biriyim"

Sözlü, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacağı oy oranına da değinerek, "AK Partili seçmenin, Adana'da en sevdiği siyasetçilerden bir tanesiyim. AK Parti'nin daha önce idare etmiş olduğu ve şimdi bize geçen belediyelere bakın. Bizim şu an 8 tane belediyemiz vardı ve bunların kaçı AK Parti'nindi bir inceleyin. Ben CHP'li seçmenin temel hassasiyetleri nelerdir, hangi konularda duyarlıdır, biliyorum. Bu konularda da Hüseyin Sözlü'den başka kavgası olan hangi belediye başkanı vardır?" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin personel sayısı 13 bin 500'e çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bir iş kapısı olarak görülmesine ve artan personel sayılarına yönelik eleştirilere cevap veren Sözlü, "14 bin kilometre kareye yeni bir Büyükşehir Belediyesi kurdum. Adana'nın bir yerinden, diğer yerine hizmeti hızlı ulaştırabilmek için elbette ekibimizi genişletmeye ihtiyacımız vardı. Personel sayımız geldiğimizde 8 bin 500'dü biz 13 bin 500'e çıkarttık. Bu durum, yetersiz altyapısı olan Seyhan'dan en ücra mahallelere kadar hizmetin ulaşabilmesi için gerekliydi" dedi.

"Borcumuz 140 milyon TL"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'na olan borcu konusunda da bilgiler veren Sözlü, "Yanıbaşımızdaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'na olan borcu 1 milyar 100 milyon TL. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise 140 milyon TL. Bunlar hakikat. Zaten bize kimse borç vermiyor ki. Zaten orta ölçekli bir aile şirketinin borcu bu kadar. Yaptığımız projelerin parasının nereden bulduğumuzu soruyorlar bana. Ben Adana Büyükşehir Belediyesi'ni bunları ödeyebilecek şekilde idare ediyorum ve kendi kredisini oluşturmasını sağlıyorum" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Adana Metrosu ile ilgili yanlış bilgilendiriliyor"

Adana Metrosu'nun devri konusundaki sıkıntılarını dile getiren Sözlü, Türkiye'de hükümet tarafından üstlenilmeyen tek projenin Adana Metrosu olduğunu belirterek, "Metro konusunda bizim açımızdan bir problem yok. Ancak Cumhurbaşkanımız bu konuda doğru bilgilendirilirse, gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Bence Cumhurbaşkanımız, yanlış bilgilerle muhattap kalıyor. Ben daha öncede Karayolları ve Raylı Sistemler Genel Müdürleriyle, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarıyla da bu konuyu görüştüm. Bunun önemli bir proje olduğunu ve ancak hükümet desteğiyle gerçekleşebileceğini söylediler. Ayrıca biz Adana Metrosu'nun sadece 2'nci etabı değil, diğer etaplarını da projelendirdik ve yapmaya da hazırız. Ancak dünyanın her yerinde olduğu gibi, devlet bütçesinden yararlanarak yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yapımı süren Devlet Bahçeli Köprüsü'nün Türkiye'deki en büyük 5 köprüden biri olduğunu ve belediye bütçesiyle yapılmış böyle bir köprünün olmadığını belirten Sözlü, "Zorlamıyor mu bizi, elbette zorluyor. Devlet Bahçeli Köprüsü'nden geçişler de para alsak, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri'nden daha fazla para kazanırız. Çünkü açıldığı günden itibaren Devlet Bahçeli Köprüsü'nden 50 bin araç geçecek. Geçiş başına 2 lira alsak, 7-8 yılda köprü kendi kendini amorti eder. Ama onun adı Devlet Bahçeli Köprüsü ve Adana tabiriyle geçişler 'Beleş' olacak" dedi.

Geçtiğimiz gün Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren bültenle ilgili dilediği özüre destek veren Sözlü, "Söz konusu durumun oluşmasına sebebiyet veren anket firması halt etmiş. Eminim ki Soner Çetin'in böyle bir takıntısı yoktur. Anket firmasının yanlış bir değerlendirmesi ve paylaşan arkadaşın da dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum. Soner bey kesinlikle haklı" diye konuştu.