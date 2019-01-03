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Sözlü: “Türk müziği küreselleşen dünyaya tavırdır"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Edebiyatçılar Derneği ve Adana Musiki Derneği’ni ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Edebiyatçılar Derneği ve Adana Musiki Derneği'ni ziyaret etti.


Başkan Sözlü, Çukurova Edebiyatçılar Derneği ve Adana Musiki Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretinde konuşan Sözlü, küreselleşen ve teknolojinin giderek geliştiği dünyada Türk müziği ve edebiyatının geliştirilmesinin bir tavır olduğunu ifade etti.


Sözlü'nün Adana Musiki Derneğ ziyaretinde kendisine koro tarafından canlı olarak söylenen “Gülü susuz, seni aşksız bırakmam” şarkısını sosyal medya hesabından eşi Zeynep Sözlü'yü etiketleyerek paylaşması ise tebessüme neden oldu.

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