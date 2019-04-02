Sözütek: "Rekabet bitti, şimdi hizmet zamanı"

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, 31 Mart yerel seçimlerinin geride kaldığını belirterek, "Yarış sona erdi. Şimdi uyum ve birliktelik içerisinde Adana'ya ve Adanalılara hizmet etme zamanıdır" dedi.

Nihat Sözütek, yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde Adanalıların desteğini alarak seçilen belediye başkanlarını kutlarken, yeni dönemin Adana'ya ve Adanalılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimlerde alınan sonucun ülke ve Adana için hayırlı olmasını dileyen Sözütek, "Şimdi ilk iş olarak, seçim atmosferinden biran önce çıkılmalı, ülkemizin birinci gündem maddesini oluşturan ekonomiye odaklanılmalıdır. Yeni dönemle birlikte, ekonomik göstergelerde olumlu gelişmelerin yaşanması, sanayicimizin, tüccarımızın, çiftçimizin, işçimizin ve özellikle ekonominin belkemiğini oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması, ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi konuma ulaşmalarının sağlanması için gerekli olan çalışmalar ivedilikle hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

Yerel seçim sonuçlarına göre Adana için yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Başkan Sözütek, "Sandık başına giden Adanalı hemşehrilerimiz özgür iradeleriyle tercihlerini yaparak yetkiyi Büyükşehir'de Zeydan Karalar, Seyhan'da Akif Kemal Akay, Çukurova'da Soner Çetin, Yüreğir'de Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam'da Bilal Uludağ'a vermiştir. Tam anlamıyla bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirilen seçimin kaybedeni yoktur, kazanan ise Adana ve Adanalılar olmuştur" şeklinde konuştu.

"Adana'nın uyuma ihtiyacı var"

Seçimlerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğuna işaret eden Başkan Sözütek, "Yerel seçime katılımın yüksek olduğu Adana'da hemşehrilerimiz vatandaşlık görevlerini yerine getirerek demokrasiye sahip çıkmışlardır. Adanalılar olarak seçilen belediye başkanlarımızdan beklentimiz dünü unutup, Adana'ya ve Adanalılara hizmet etme noktasında uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaya başlamaları, Türkiye'nin incisi güzel Adana'mıza hizmete kaldığı yerden devam etmeleridir. Birlik ve beraberlik içerisinde atılacak adımlar Adana'yı, çağdaş şehirleşme, huzur ve güven ortamı ile Türkiye'ye örnek olacak bir kent haline getirecektir. Kentimizin sosyal, ekonomik yönden gelişmesi ve kalkınması adına tek bir dakikayı bile kaybetme lüksümüz yoktur. Adana'da örgütlü en büyük meslek guruplarından birisi olarak, seçilen belediye başkanlarımızın Adana'ya ve Adanalılara bu anlayışla hizmet edecekleri yönünde inancımız tamdır. Bu vesile ile 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Adanalıların takdiriyle göreve gelen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarlarımız kutluyor, şahsım, teşkilatımız, tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına yeni dönemin Adana'ya ve Adanalılara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim sizlere Adana'mıza çok daha fazla ve hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.