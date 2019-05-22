Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0

Lig'in Play-Off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, evinde Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar

18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Vedat'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gladky vuruşunu yaptı ancak top kaleci Akın'da kaldı.

33. dakikada sağ kanattan taç atışı kullanan Adana Demirspor'da topu alan Erdal, ceza sahasının sağ çaprazında buluştuğu topu bekletmeden Berk'e verdi. Berk'in yaptığı zayıf vuruşta top kaleci Akın'da kaldı.

48. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Hatayspor'da savunmadan seken top, ceza sahasının sağ çaprazında Gökhan'ın önünde kaldı. Gökhan'ın sert şutunda kaleci Çağlar topun sahibi oldu.

59. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Hatayspor'da Selim'in yerden pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Caner'in sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

82. dakikada yaklaşık 25 metre uzaklıktan Levent'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Çağlar Akbaba, Adil Demirbağ, Kaan Kanak, Semih Güler, Hamidou Traore, Berk Yıldız, Vedat Bora, Erdal Öztürk (Levent Ayçiçek dk. 74), Süleyman Koç, Mickael Pote (Herve Kage dk. 53), Oleksandr Gladky

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler, Anderson, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hatayspor: Alkın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dmytro Korkishko dk. 77), Sadio Diallo (Bakary Nimaga dk. 90+2 ?), Caner Bağ, Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 84 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Dmytro Korkishko

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı Kartlar: Berk, Gladky, (Adana Demirspor), Yusuf, Korkishko (Hatayspor)