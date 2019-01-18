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Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


28. dakikada Kaan'ın orta şut karışımı vuruşunda kimsenin dokunamadığı top direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


40. dakikada Emre'nin ortasında Can'ın yakın mesafeden şutunu kaleci Kurtuluş son anda çizgiden çıkardı.


53. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Emre'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu filelerle buluşmadı.


60. dakikada Vedat'ın ortasında Pote'nin indirdiği topla buluşan Emre Nefiz'in yakın mesafeden şutunda top kaleci Furkan'dan döndü.


74. dakikada Ahmet ortasında Yusuf'un röveşatasında top üstten az farkla auta çıktı.


81. dakikada Arif'in uzaktan sert şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.


82. dakikada Orhan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pote'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran


Adana Demirspor: Kurtuluş, Tayyip, Kaan (Rassoul dk. 78), Emre Uğur, Semih, Anderson, Vedat, Legear, Erdal (Orhan dk. 46), Kosecki (Emre Nefiz dk. 46), Pote


Yedekler: Çağlar, Berk, Hakan, Erkam


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Kardemir Karabükspor: Furkan, Arda, Fatih, Berkay, Can, Hüseyin (Melih dk. 86 ?), Emre, Cihan (Arif dk.79), Ahmet, Yusuf, Batuhan


Yedekler: Ferhat, Sezer, Doğukan, Ali, Toykan


Teknik Direktör: Taner Öcal


Gol: Pote (dk. 82) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Can, Cihan, Arda, Emre Eser, Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Vedat, Kurtuluş, Emre Uğur (Adana Demirspor)

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