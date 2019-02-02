Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Gazişehir: 2

2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Vedat'ın ara pasında topla buluşan Süleyman, plase şutuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
20. dakikada orta sahada Segbefia kaptığı topu kısa pasla Chabbi'ye verdi. Chabbi'nin ara pasında topla buluşan del Valle, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Adana Demirspor ağlarına gönderdi. 1-1
38. dakikada Adana Demirspor'da Süleyman sol kanatta buluştuğu topu yerden ceza sahasına gönderdi. Topu kontrol eden Pote dönerek şutunu attı, top kalecinin yanından ağlarla buluştu. 2-1
59. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan çalımlarla gelen Berk, topu yerden Traore'ye verdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Traore beklemeden şutunu attı. Kaleci Günay, topu kornere çeldi.
60. dakikada Adana Demirspor'da Vedat'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gazişehir savunmasından sıyrılarak yükselen Pote, şık bir kafa vuruşuyla kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti. 3-1
64. dakikada Gazişehir'de ceza sahası içinde topla buluşan Kerim topu saklamaya çalıştı ancak Hakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada penaltı kazanan Gazişehir'de topun başına Gökhan geçti. Sol köşeye yaptığı düzgün bir vuruşla Gökhan, topu ağlarla buluşturdu. 3-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Önder Yılmaz, Murat Şener
Adana Demirspor: Çağlar, Tayyib, Kaan, Traore, Berk (İsmail dk. 90+6 ?), Vedat (Levent dk. 82), Hakan, Süleyman (Erdal dk. 77), Kosecki, Rassoul, Pote
Yedekler: Yusufcan, Adil, Mitrovic, Levent, Galadky
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Gazişehir FK: Günay, Yalçın, Mücahit, Oğuz, Igor (Oğulcan dk. 45), Kerim, Segbefia (Poepon dk. 66) , Kubilay, Gökhan, Chabbi (Erhan dk. 75), Valle,
Yedekler: Nihat, Rıdvan, Mehmet, Cihat
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Süleyman (dk. 3), Pote (dk. 38) (Adana Demirspor), del Valle (dk. 20) (Gazişehir)
Sarı Kartlar: Kosecki , Hakan (Adana Demirspor), Igor, Kubilay, Kerim (Gazişehir)