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Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 1

1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Kaan'ın ceza sahasına ortasında Gladky'nin kafa vuruşu auta çıktı.


33. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Pote topu Berk'e aktardı. Bu oyuncunun şutu filelerle buluştu. 1-0


63. dakikada sol kanattan Yasir'in ortasında ceza sahası içinde Atabey'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.


65. dakikada Adana Demirspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Leandrinho'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Timur'un yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1


73. dakikada sağ kanattan Legear'ın yerden sert ortasında savunmaya da çarpan top arka direkte Gladky'nin önünde kaldı. Bu oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


75. dakikada kaleci Burak'ın hatasında topu alan Erdal'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, Özgür Ertem


Adana Demirspor: Çağlar, Kaan, Semih, Traore, Berk, Erdal, Süleyman, Levent (Vedat dk. 71), Rassoul, Pote (Legear dk. 63), Gladky (Kage dk. 80)


Yedekler: Kurtuluş, İsmail, Batuhan, Emre


Teknik Direktör: Ümit Özat


Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Alaaddin, Merthan (Tarık dk. 24), Yasir, Timur, Vasilogiannis (Atabey dk. 58), Serkan, Muhammed, Dialiba (Emircan dk. 46), Leandrinho


Yedekler: Metin, Uğur, Bahadır, Madinda


Goller: Berk (dk. 33), Gladky (dk. 73), Erdal (dk. 75) (Adana Demirspor), Timur (dk. 65) (Ümraniyespor)


Sarı Kartlar: Gladky, (Adana Demirspor), Dialiba, Tarık, (Ümraniyespor)

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