Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1

Lig'in 22. haftasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Taşkın'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

16. dakikada ceza çizgisi üzerinde Celil Yüksel'in röveşatasında kaleci Metin gole izin vermedi.

28. dakikada Taşkın'ın ortasında kale önünde Anthony topu ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Eren'in sert şutu direğin yanında auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eren'in sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

83. dakikada Tetteh çalımlarla ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyunun şutu yandan auta çıktı.

90+3. dakikada Adanaspor'da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Evren'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Furkan Aksuoğlu , Murat Şener, Mehmet Şengül

Adanaspor: Goran, Celil, Benasser, Cem (Eren dk. 46), Tetteh, Thomas Bruns (Kingsley dk. 75), Evren Korkmaz, Uğurcan Yazgılı (Ulaş dk. 90+3 ?), Benjamin Roche (Donkor dk. 75), İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm

Yedekler: Burak, Enes, Ulaş, Harun

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ankara Keçiörengücü: Metin, Muharrem, Mehmet Tayfun, Taşkın (Alhassan dk. 84 ?), Ogün, Vusal Isgardarli (Ziya dk. 78), Anthony Uzodimma (Hamza dk. 90+5 ?), Fatih, İbrahim Olawoin (Erkam dk. 79), Yaw Ackah, Emeka Eze

Yedekler: Boran, Hamza, Ali Yavuz, Uğur, Hüsamettin

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Anthony Uzadimma (dk. 28) (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Yaw Ackah (dk. 90) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Thomas Bruns, Evren Korkmaz, İsmail Erdoğan (Adanaspor), Taşkın, Ogün, Vusal Isgardarli, Metin, Mehmet Tayfun (Keçiören)