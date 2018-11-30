Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Hatayspor: 0

0 sona erdi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Gökhan'ın ara pasında Hamza'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yandan auta çıktı.
46. dakikada Caner'in çalımlarla ceza sahasına kadar girerek çaprazdan sert şutunda top kaleci Karacic'den döndü.
51. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ortasında Bumba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe de çarpan topu kaleci Akın kornere çeldi.
90. dakikada Kone'nin uzaktan sert şutunda kaleci Akın son anda kornere çeldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Bahtiyar Birinci, Bersan Duran
Adanaspor: Goran, Veli, Hakan, Feczesin, Berkan (Digao dk. 88 ?) Onur, Bumba, Kone, Özkan, Gökhan (Ahmet dk. 81 ?), Abdulkadir (Doğanay dk. 49)
Yedekler: İrfan, Ahmet, Rodrigo, Renan, Andaç, Eren
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Hatayspor: Akın, Kubilay, Hamza (Soner dk. 90 ?), Selim (Korkisho dk. 80 ?), Gökhan (Diallo dk. 62), Yılmaz, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Caner
Yedekler: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Sinan
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Sarı kartlar: Gökhan, Hamza (Hatayspor), Hakan, Ahmet (Adanaspor)