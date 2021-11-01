Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altınordu: 0

0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic ceza sahası içerisine doğru girdi. Ozegovic önce kaleci Emre'yi geçti. Ancak Ozegovic hızlı topu kontrol edemedi. Top auta çıktı.
14. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanspor'da Muhammet, ceza sahası içerisine ortasını açtı. Ozegovic'in röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
36. dakikada Altınordu'da Ahmet, sağındaki Hüsamettin'e pasını gönderdi. Hüsamettin'in şutunda Karacic topu kurtararak kalesine gole kapattı.
45. dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Ali topu çelmeyi başardı.
51. dakikada Altınordu'da ceza sahası önünde topla buluşan Recep Aydın bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
58. dakikada Altınordu'da topla buluşan Kürşad'ın şutunda top kaleci Karacic'den oyun alanına döndü.
73. dakikada Altınordu'da Hüsamettin sağ kanattan açtığı ortada meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi. Top az farkla dışarı çıktı.
79. dakikada Altınordu'nun kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Enis, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti. Kaleci Karacic'ten seken topu defans kornere çeldi.
86. dakikada Adanaspor'da atağında topla buluşan Ozegovic önünü boşaltıp ceza sahası dışından şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.
88. dakikada Adanaspor'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ali'den döndü. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde son vuruşu yapan Uğurcan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Şengül, Mehmet Kapluhan
Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren, Roche (Bennasser dk. 38), Uğurca, Bruns, Cem (Orkan Çınar dk. 71), Muhammet, Samet Ali (Ahmethan Köse dk. 70), Ozegovic (Tetteh dk. 90+5 ?), Fıratcan
Yedekler: Burak Çapkın, Harun Kaya, Rüştü Hanlı, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Altınordu: Ali Emre, Rıdvan, Volkan, Yusuf, Ahmet İlhan (Anıl Arıcıoğlu dk. 75), Metehan, Kürşad Sürmeli (Burak İnce dk. 90 ?), Recep (Sami Satılmış dk. 75), Furkan (Feyttullah Gürlük dk. 67), Ahmet Dereli (Enis Destan dk. 67), Hüsamettin
Yedekler: Emirhan Emir, Muzaffer Kocaer, Kenan Fakılı, Rahmi Kaya
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Uğurcan (dk. 88) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Metehan Yılmaz, Enis Destan (Altınordu)