Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 8. haftasında Adanaspor sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Burak Çoban'ın pasında Jallow, kaleci Gkalios ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
25. dakikada Berkan'ın pasıyla topla buluşan Sedat Şahintürk ceza alanına girmeden sert vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin kornere çeldi.
29. dakikada Berkan'ın sağ taraftan ortasında Sedat Şahintürk'ün kaleci Hasan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
47. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
50. dakikada Jallow'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmethan yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Yeşil topu filelerle yolladı. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse (Metehan Altunbaş dk. 71) Samuel Tetteh (Pedro Ferraria dk. 71), Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Lamin Jallow (Özcan Aydın dk. 90 ?), Yohan Roche, Emre Kaplan, İbrahim Aksu (Burak Can Çamoğlu dk. 37)
Yedekler: Ahmed Sait Kıvanç, Adolphe Belem, Miran Ağırbaş, Berkan Güner, Enes Sağlık, Metehan Mustafa Mollaoğlu
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Bandırmaspor: Ioannis Gkalios, Oğuz Kağan Güçtekin (Mustafa Saymak dk. 80 ?), Remi Mulumba, Sedat Şahintürk (Caner Hüseyin Bağ dk. 45), Kerim Avcı, Atabey Çiçek, Georgios Koutroumpis (Alpay Koldaş dk. 46), Mateusz Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Isaac Tshibangu dk. 81), Berkan Mahmut Keskin (Okan Alkan dk. 70)
Yedekler: Arda Akbulut, Dimitros Manos, İsmet Kayahan Eren, Mehmet Özcan, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Hakan Yeşil (dk. 53 pen.) (Adanaspor), Kerim Avcı (dk. 47) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Gürsel (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: İbrahim Aksu, Burak Can Çamoğlu, Hakan Yeşil, Samuel Tetteh (Adanaspor), Remi Mulumba, Berkan Keskin, Kerim Avcı, Mustafa Saymak (Bandırmaspor)