Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bodrumspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 22. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Bodrumspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada atağa kalkan Bodrumspor'da Gökdeniz, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşısına alan Gökdeniz, Yiğithan'ın kayarak müdahalesiyle yerde kalınnca hakem penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada penaltı kazanan Bodrumspor'da Kenan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
61. dakikada ev sahibi takımda Jallow, sol kanatta kazandığı topla rakip ceza sahasına girdi. Jallow'un Burak'a gönderdiği pasta top, savunmadan sekip önünde kaldı. Jallow plase şutla eşitliği sağladı: 1-1.
89. dakikada konuk takımın kontraatağında Kenan, Umar'a gönderdi. Sol çaprazdan rakip ceza sahasına giren Umar sert bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Feridun Daldaş, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül
Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Roche (Hüseyin Öztürk dk. 10), Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu, Benasser, Tetteh (Jallow dk. 38), Nuno(Sacko dk. 38), Burak Çoban, Abdurrahman Canlı, Leya (Hakkı Türker dk. 82?)
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Mohammed dk. 71), Samet Yalçın (Hakan Yeşil dk. 77), Kenan Özer, Imeri (Recep Aydın dk. 60), Gökdeniz Bayrakdar (Umar Aminu dk. 71), Celal Dumanlı (Koray Kılınç dk. 77)
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Lamin Jallow (dk.61) (Adanaspor) Kenan Özer (dk.21 Pen), Aminu Umar (dk.89) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Yiğithan Güveli (Adanaspor) Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Bodrumspor)