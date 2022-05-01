Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Boluspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 35. haftasında Adanaspor, Boluspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Celil'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yohan Roche kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Eray'ın ortasında kale önünde topla buluşan Roshi'nin vuruşu Burak'ın kontrolünde auta çıktı.
35. dakikada Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Berk Yıldız, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
50. dakikada Boluspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Gökhan Karadeniz topu ağlara yolladı. 1-2
79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi'nin şutunda kaleci Burak gole izin vermedi..
90. dakikada İbrahim'in pasıyla ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Eren'in şutunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mehmet Türkmen, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Ulaş Zengin, Celil Yüksel (İbrahim Aksu dk. 82 ?), Youssef Benasser, Thomas Bruns (Yiğithan Güveli dk. 90 ?), Evren Korkmaz (Harun Kaya dk. 81 ?) Amadou Ciss, Eren Karadağ, Yohan Roche, İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm
Yedekler: Özer Enes Soylu, Kadir Keleş, Hakan Eroğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Boluspor: Gentian Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Tugay Nacar dk. 81 ?), Hakan Bilgiç, Gökhan Karadeniz (Dejvi Bregu dk. 82 ?), Odise Rossi, Emin Bayram (Arda Hilmi Şengül dk. 64), Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız, Bekim Balaj (Kabongo Kasongo dk. 73)
Yedekler: Oleksandr Rybka, Oğu Kaan Doğan, Jakob Novak, Ali Keten, Arda Köksal, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar
Goller: Yohan Roche (dk. 16) (Adanaspor), Berk Yıldız (dk. 35), Gökhan Karadeniz (dk. 50 pen.) (Boluspor)
Sarı kartlar: İsmail Erdoğan, Yohan Roche, İbrahim Aksu (Adanaspor), Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar (Boluspor)