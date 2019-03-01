Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dauda, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak hemen direğin yanından auta çıktı.

23. dakikada Adanaspor ceza sahası içerisinde yüksekten gönderilen topla buluşan Muhammet Reis, topu filelerle buluşturdu. 0-1

45. dakikada Onur Akbay, orta sahadan getirdiği topla ceza sahasına girerken Kone ile paslaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kone vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

53. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisinde topla buluşan Bumba rahat bir şekilde Furkan'a ortasını açtı. Furkan düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

78. dakikada ceza sahası dışından çerçeveyi görür görmez Orhan Taşdelen kaleye şutunu çekti top direkten döndü.

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Landel müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kağan Bingül, Mehmet Emin Tuğral

Adanaspor: İrfan Can, Veli Kızılkaya, Uğur Göktaş, Hakan Barış, Kenan Karışık (Furkan Özçal dk. 40), Onur Akbay, Bumba (Robert Feczesin dk. 85 ?), Bagayoko, Kone (Ahmet Dereli dk. 74), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı

Yedekler: Enes Soylu, Yasin Akyol, Andaç Güleryüz, Eren Keleş

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Michel Landel, Abiola Dauda, Muhammet Reis (Alperen Aydın dk. 82 ?), Tevfik Altındağ, Renan Da Silva, Çağlar Birinci, Orhan Taşdelen, Tanase (Cyriac dk. 74) Mehmet Taş, Berkan Yıldırım (Volkan Okumak dk. 61)

Yedekler: Anıl Atağ, Emre Nefiz, Hüsamettin Tut, Niljan Skrbic

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Goller: Muhammet Reis (dk. 24) (Giresunspor), Furkan Özçal (dk. 53) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Özkan Taştemur, Onur Akbay, Furkan Özçal (Adanaspor), Renan Foguinho, Mehmet Taş (Giresunspor)