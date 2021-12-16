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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 17. haftasında Adanaspor, İstanbulspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada sağ kanattan Fıratcan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Celil'in vuruşu az farkla auta çıktı.


12. dakikada Eslem'in pasında kaleci Karacic ile karşı karşıya kalan İbrahim'in şutunda Karacic gole izin vermedi.


28. dakikada sağ kanattan Fıratcan'ın ortasında ceza sahası içinde Ozegovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.


61. dakikada Celil'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Benasser'in vuruşunda top kaleciden oyun alanına döndü. Ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Donkor, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu


Adanaspor: Karacic, Donkor, Uğurcan, Evren, Fıratcan, İsmail, Bennasser, Celil, Ahmethan (Muhammet dk. 78), Tetteh (Bruns dk. 88 ?), Ozegovic (Kingsley dk. 90+4 ?)


Yedekler: Burak, Harun, Rüştü, Kadir, Muhammed


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


İstanbulspor: Alperen, Ali, Mehmet, Michael (Okan dk. 70), Oğuzhan, Valon (Berkay dk. 78), Jetmir (Emir dk. 70), Melih, Eslem (Ferhat dk. 84 ?), Muammer (Aldin dk. 84 ?), İbrahim


Yedekler: Marin, Fatih, Yusuf, Miray


Teknik Direktör: Hüseyin Dalgıç


Gol: Donkor (dk. 61) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Ahmethan (Adanaspor), Mehmet (İstanbulspor)

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