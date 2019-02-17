Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 22. haftasında Adanaspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar
20. dakika sağ kanattan serbest vuruş kazanan İstanbulspor'da Murat'ın doğrudan kaleye vurduğu top az farkla üstten auta gitti.
28. dakika Adanaspor'da Hakan'ın pasıyla topla buluşan Bumba'nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
44. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bagayoko'nun yerden pasında topla buluşan Kone, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
76. dakikada İbrahim'in ortasında Adanaspor savunmasından seken topa gelişine vuran Wellington'un şutunda top direkten oyun alanına döndü.
80. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bumba'nın şutu önce üst direğe, ardından çizgiye çarptı. Ardından İstanbulspor savunması topu uzaklaştırdı.
87. dakika İstanbulspor'da ceza sahasına yapılan ortada İbrahim kafayla Perovic'e indirdi. Adanaspor savunmasının müdahalesiyle Perovic'in yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
89. dakikada penaltı vuruşu kazanan İstanbulspor'da topun başına Perovic geçti. Perovic'in sağ köşeye gönderdiği top, Adanaspor kalecisi İrfan'ın kolunun altından filelere gitti. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran
Adanaspor: İrfan, Veli, Onur Akbay, Digao, Özkan, Hakan, Kenan, Bumba (Fecsezin dk. 90+2 ?), Gökhan (Eren dk. 82), Bagayoko, Kone
Yedekler: Enes, İhsan, Anıl, Furkan, Andaç, Feczesin
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Atchom, Duhan, Onur Ural, Onur Ergün, Cajic, Murat (Eslem dk. 63), İbrahim, Halil Çolak (Clesio dk. 46), Halil Sönmez (Perovic dk. 72)
Yedekler: Umut, Ali, Eslem, Muhsin, Arif
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Kone (dk. 44) (Adanaspor), Perovic (dk. 89 pen.) (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Veli, Onur (Adanaspor), Duhan, Atchom, Perovic (İstanbulspor)