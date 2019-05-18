Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Osmanlıspor: 4

Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Osmanlıspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortaya Blagojevic topun gelişine sert vurdu, top üstten auta çıktı.

21. dakikada sol kanattan atak geliştiren Osmanlıspor'da Beykan, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Beykan'ın yaptığı sert şutta top direkten oyun alanına geri döndü.

22. dakikada Osmanlıspor'un atağında sağ kanattan ilerleyen Todorovic, çizgiye inerek ceza sahasına orta yaptı. Adanaspor savunmasında topa yükselen İhsan, kafayla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

30. dakikada ceza sahasının 10 metre dışından serbest vuruş kazanan Adanaspor'da Bumba, topu Osmanlıspor savunmasının arkasına gönderdi. Topla buluşan Eren bekletmeden yaptığı şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

33. dakikada kontra geliştiren Adanaspor'da Ahmet çizgi halindeki rakip savunmanın arkasına bir ara pası gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bumba'nın etkisiz şutunda kaleci Abdülaziz, topu kontrol etti.

50. dakikada Osmanlıspor'un geliştirdiği kontra atakta topla ilerleyen Ali, topu ceza sahasının sağ çaprazındaki Todorovic'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Todorovic sert bir şut yaptı ancak Enes topu son anda çizgiden çıkardı.

54. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Osmanlıspor'da Galip, ceza sahasının önündeki Mertan'a gönderdi. Mertan'ın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı sert şutta top, Adanaspor ağlarıyla buluştu.

82. dakikada Osmanlıspor'un kullandığı serbest vuruşta Todorovic, kaleye sert bir şut gönderdi. Adanaspor kalecisi Enes'ten seken topu tamamlayan Mertan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

90. dakikada kontra atak geliştiren Osmanlıspor'da topla buluşan Mertan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mertan'ın yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 1-4

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Emrah Ünal

Adanaspor: Enes Soylu, Enes Akyol, Veli Kızılkaya, İhsan Göktaş, Digao (Özkan Taştemur dk. 46), Claudiu Bumba, Doğanay Kılıç, Ahmet Dereli, Moussa Bagayoko (Mert Adar dk. 68), Şahin Berk (Mustafa Ceviz dk. 46), Eren Keleş

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Kenan Karışık, Anıl Taşdemir

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Osmanlıspor: Abdülaziz Demircan, Ali Ülgen, Ousmane N'Diaye, Muhammed Bayır (Ali Eren İyican dk. 62), Mehmet Yiğit, Ognjen Todorovic, Beykan Şimşek (Okan Deniz dk. 70), Jovan Blagojevic, Galip Güzel (Barış Zeren dk. 78), Atakan Çankaya, Mertan Öztürk

Yedekler: Santiago Mele, Sinan Kurt, Eric Ayuk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Eren Keleş (dk. 30) (Adanaspor), İhsan Göktaş (dk. 22 k.k.), Mertan Öztürk (dk. 54), Mertan Öztürk (dk. 82), Mertan Öztürk (dk. 90+2) (Osmanlıspor)

Sarı Kart: Doğanay Kılıç (Adanaspor)