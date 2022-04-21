Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Samsunspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 33. haftasında Adanaspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
39. dakikada orta sahada topla buluşan Fıratcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada çaprazdan rakip kaleye doğru ilerleyen Savicevic'in ceza yayına pasında Osman gelişine vurdu, top yandan çok az farkla auta gitti.
46. dakikada Roche'nin savunma arkasına attığı pasında Bruns kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
55. dakikada Adanaspor'da sağ kanattan ceza sahasına sokulan Eren'in pasında ceza yayı üzerinde Celi'in şutu kalecide kaldı.
63. dakikada Savicevic'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Tomane'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.
83. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Fofana, Donkor'dan sıyrılarak son çizgiden ortasını yaptı. Top kaleci Burak'ta kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Celil Yüksel Youssef Benasser (Efe Tatlı dk. 90+3 ?), Samuel Tetteh ? (Eren Karadağ dk. 8, Ahmethan Köse dk. 90+5 ?), Isaac Donkor, Evren Korkmaz, Amadou Ciss, Yohan Roche, İsmail Erdoğan, İbrahim Aksu (Thomas Bruns dk. 46), Fıratcan Üzüm
Yedekler: Özer Soylu, Cem Özdemir, Harun Kaya, Jordan İbe, Kadir Keleş, Hakan Eroğlu, Yiğithan Güveli,
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Fernandes Mendes, Vukan Savicevic (Cihan Kahraman dk. 80 ?), Sheldon Bateau (Berk Taşkın dk. 67), Yasin Öztekin (Kyamba Ngandu dk. 46), Soner Gönül, Osman Çelik, Moryke Fofana, Hasan Kılıç (Junior Tallo dk. 80 ?)
Yedekler: Alp Tutar, Hüseyin Öztürk, Alaaddin Okumuş, Melih Altıkulaç, Melih Okutan, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Yücel Uyar
Gol: Thomas Bruns (dk. 46)
Sarı kartlar: Soner Gönül, Osman Çelik, Cihan Kahraman (Samsunspor)