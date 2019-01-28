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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Ligin 19. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Ümraniyespor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada Adanaspor'da Gökhan'ın sağ kanattan içeriye kat ederek verdiği pasta top, Muhammed'ten döndü.


21. dakikada Ümraniyespor'da Andreas'ın sağ kanattan yerden attığı pası tamamlayan Muhammed, Ümraniyespor'u öne geçiren golü kaydetti. 0-1


31. dakikada Adanaspor'da Eren'in ceza sahası yayından bıraktığı ara pasında, Yasir araya girerek topu kornere gönderdi.


44. dakikada Adanaspor'da savunmadan seken topu önüne alan Ahmet'in şutunda top az farkla auta çıktı.


65. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Emircan'ın altı pas içerisine çevirdiği top, Recep'in önünde kaldı. Recep'in plase şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.


70. dakikada Adanaspor'da Kone'nin verdiği pasta Bagayoko'nun plase vuruşunda kaleci Burak, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


75. dakikada Adanaspor'da Ahmet'in sağ kanattan çalımlarla getirerek yaptığı orta şut karışımı vuruşta savunmaya da çarpan topu, Merthan çizgiden çıkardı.


80. dakikada Ümraniyespor'da sağ çaprazdan gelen uzun topla Leandrinho defansın arasına sarktı. Kaleci İrfan Can çıkarak Leandrinho'nun açısını daralttı ancak Emircan, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2


87. dakikada Adanaspor'da sol kanatta topla buluşan Ahmet, Ümraniyespor savunmasını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Ahmet, düşerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeye göndererek farkı 1'e indiren golü kaydetti. 1-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Hakan Karabalcık


Adanaspor: İrfan, Göksu, İhsan, Onur, Özkan (Andaç dk. 82 ?), Bumba (Anıl dk. 72), Doğanay, Gökhan, Ahmet, Bagayoko, Eren (Kone dk. 59)


Yedekler: Enes Soylu, Enes Akyol, Kenan, Şahin


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Yasir, Tarık, Vasilogiannis (Bahadır dk. 73), Emircan, Recep, Muhammed, Madinda (Serkan dk. 60), Leandrinho (Atabey dk. 81)


Yedekler: Metin, Appindangoye, Birol, Serkan, Dialiba


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Muhammed (dk. 21), Emircan (dk. 80) (Ümraniyespor), Ahmet (dk. 87) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Gökhan, Onur, Ahmet (Adanaspor), Tarık, Emircan, Leandrinho (Ümraniyespor)

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