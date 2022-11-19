Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık
Adanaspor: Hasan Hüseyin, Hakkı, Evren (Yiğithan Güveli dk. 12,) Roche, Emre, Burak, Ferhat Katipoğlu, Bennasser, Tetteh (Enes Sağlık dk. 90+6 ?), Burak, Jallow (Leya dk. 71)
Yedekler: Özer Soylu, Metehan Altunbaş, Ahmethan Köse, Hüseyin Öztürk, Berkan Güner, Mehmet Öz, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Altınordu: Serhat, Volkan, Erdi, Rahmi, Hüseyin (Muzaffer Kocaer dk. 83 ?) Kubilay (Furkan Metin dk. 83), Metehan Ali (Yusuf Esendemir dk. 39), Kürşad, Şeref (Gökberk Efe dk.69), Ahmet
Yedekler: Arif Şimşir, Gökberk Efe, Rıdvan Koçak, Abdullah Soğucak
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Goller: Burak Çoban (dk. 31), Leya (dk. 90+4) (Adanaspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 44 pen.) (Altınordu)
Sarı kartlar: Roche, Hüseyin Akınay, Hakkı Türker (Adanaspor), Kubilay Aktaş, Yusuf Esendemir, Gökberk efe (Altınordu)