Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 6. haftasında Adanaspor evinde, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada orta alanda topla buluşan Adanaspor'da Iseka, topu ceza sahası dışına kadar sürdü. Iseka'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada Adanaspor'da gönderilen topta defansın arkasına sarkan Burak, kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Burak, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'ın üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0
44. dakikada sol kanattan Ercan'ın ortasında Emircan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hasan'da kaldı.
46. dakikada Efe'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Adanaspor'un atağında topla buluşan Evren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Onur Özütoprak, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık
Adanaspor: Hasan, Emre, Roche, Evren, Ferhat, Hakkı (Pedro dk. 75 ?), Bennasser, Hakan (Berkan dk. 87 ?), Leya (Ahmethan dk. 75), Burak (Yiğithan dk. 87 ?), Tetteh
Yedekler: Özer, Belem, Özcan, Berkan, Mehmet
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Çaykur Rizespor: Tarık, Ercan, Emirhan, Koray, Kerem (Gökhan dk. 71), Miya (Efe dk. 46), Papa (Hurk dk. 64), Mithat, Emircan (Alper dk. 46), Benhur (Selim dk. 64), Kubilay,
Yedekler: Emre, Zafer, Eren, Anıl, Alberk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Burak (dk. 16), Evren (dk. 58) (Adanaspor)