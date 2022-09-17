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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 6. haftasında Adanaspor evinde, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


8. dakikada orta alanda topla buluşan Adanaspor'da Iseka, topu ceza sahası dışına kadar sürdü. Iseka'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


17. dakikada Adanaspor'da gönderilen topta defansın arkasına sarkan Burak, kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Burak, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'ın üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0


44. dakikada sol kanattan Ercan'ın ortasında Emircan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hasan'da kaldı.


46. dakikada Efe'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


59. dakikada Adanaspor'un atağında topla buluşan Evren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Onur Özütoprak, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık


Adanaspor: Hasan, Emre, Roche, Evren, Ferhat, Hakkı (Pedro dk. 75 ?), Bennasser, Hakan (Berkan dk. 87 ?), Leya (Ahmethan dk. 75), Burak (Yiğithan dk. 87 ?), Tetteh


Yedekler: Özer, Belem, Özcan, Berkan, Mehmet


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Çaykur Rizespor: Tarık, Ercan, Emirhan, Koray, Kerem (Gökhan dk. 71), Miya (Efe dk. 46), Papa (Hurk dk. 64), Mithat, Emircan (Alper dk. 46), Benhur (Selim dk. 64), Kubilay,


Yedekler: Emre, Zafer, Eren, Anıl, Alberk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Burak (dk. 16), Evren (dk. 58) (Adanaspor)

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