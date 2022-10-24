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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 10.haftasında Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.



Maçtan dakikalar


17. dakikada sağ kanattan uzun atılan topu ceza sahası solunda kontrol eden Belyaev, ceza sahası dışındaki Aksel'e pasını verdi. Aksel, sol ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


34. dakikada Adanaspor'da penaltının başına Bennasser geçti. Sağ ayağının içiyle sağ köşeye vuran Bennasser topu ağlarla buluşturdu. 1-0


42. dakikada Aksel, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe ortasını açtı. İlker kafayla topu arkaya sektirdi. Ardından Barış'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


77. dakikada Bennasser ceza sahasına ortasını açtı. Ahmethan, sol ayağıyla röveşata vuruşunu yaptı. Top kale alanında yere çarpıp ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Adem Cinek, Hüseyin Tetik, Mehmet Kapluhan


Adanaspor: Hasan Hüseyin, Burak Can, Evren (Mehmet Etöz dk.70), Roche, Emre, Hakan, Bennasser (Metehan Altunbaş dk. 85 ?), Tetteh (Hakkı Türker dk. 79), Ahmethan, Burak, Jallow (Hüseyin Öztürk dk. 70)


Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Metehan Altunbaş, Berkan Fırat, Nuno, Hakkı türker, Hüseyin Öztürk, Mehmet Etöz, Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu


Teknik Direktör: Önder Karaveli


Gençlerbirliği: Übeyd, Göktuğ, Metehan, Gökhan, Seyit (Gökhan Altıparmak dk.88 ?), Aksel (Ahmet Tuzcu dk.84 ?), Grechyshkin (Ataberk Gök dk.85 ?), Barış, Serdarcan, Belyaev, İlker


Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay Gökçe, Musa Şahindere, Mert Kula, Ahmet Tuzcu, Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök, Baran Kayıkçı, Abdullah Şahindere, Mert Kabasakal


Teknik Direktör: Taşkın Aksoy


Goller: Bennasser (dk. 34 pen.), Ahmethan Köse (dk.77) (Adanaspor), Barış Alıcı (dk.42) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Metehan Mert, Seyit Kahya (Gençlerbirliği)

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