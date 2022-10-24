Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 10.haftasında Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar
17. dakikada sağ kanattan uzun atılan topu ceza sahası solunda kontrol eden Belyaev, ceza sahası dışındaki Aksel'e pasını verdi. Aksel, sol ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada Adanaspor'da penaltının başına Bennasser geçti. Sağ ayağının içiyle sağ köşeye vuran Bennasser topu ağlarla buluşturdu. 1-0
42. dakikada Aksel, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe ortasını açtı. İlker kafayla topu arkaya sektirdi. Ardından Barış'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
77. dakikada Bennasser ceza sahasına ortasını açtı. Ahmethan, sol ayağıyla röveşata vuruşunu yaptı. Top kale alanında yere çarpıp ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Adem Cinek, Hüseyin Tetik, Mehmet Kapluhan
Adanaspor: Hasan Hüseyin, Burak Can, Evren (Mehmet Etöz dk.70), Roche, Emre, Hakan, Bennasser (Metehan Altunbaş dk. 85 ?), Tetteh (Hakkı Türker dk. 79), Ahmethan, Burak, Jallow (Hüseyin Öztürk dk. 70)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Metehan Altunbaş, Berkan Fırat, Nuno, Hakkı türker, Hüseyin Öztürk, Mehmet Etöz, Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Gençlerbirliği: Übeyd, Göktuğ, Metehan, Gökhan, Seyit (Gökhan Altıparmak dk.88 ?), Aksel (Ahmet Tuzcu dk.84 ?), Grechyshkin (Ataberk Gök dk.85 ?), Barış, Serdarcan, Belyaev, İlker
Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay Gökçe, Musa Şahindere, Mert Kula, Ahmet Tuzcu, Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök, Baran Kayıkçı, Abdullah Şahindere, Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Taşkın Aksoy
Goller: Bennasser (dk. 34 pen.), Ahmethan Köse (dk.77) (Adanaspor), Barış Alıcı (dk.42) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Metehan Mert, Seyit Kahya (Gençlerbirliği)