Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Göztepe: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 16. haftasında Adanaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem
Adanaspor: Hüseyin, Ferhat, Yiğithan, Roche, Emre, Hakkı (Ahmethan Köse dk.70), Bennasser, Nuno (Hakan Yeşil dk.69), Burak, Jallow (Leya dk. 50), Tetteh (Hüseyin Öztürk dk. 81)
Yedekler: Özer Soylu, Metehan Altunbaş, Ahmethan Köse, Hakan Yeşil, Hüseyin Öztürk, Leya, Miran Ağırbaş, Berkan Güner, Mehmet Etöz, Sacko
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Göztepe: Ekrem (Arda Özçimen dk. 62), Arslanagic, Atınç, Emir, Tarık (Ali Akman dk.77), Tijanic, Yalçın (Tuğbey Akgün dk.76), İsmail, Palmer, Kvasina (Atanga dk. 77), Yasin (Erhan Gottwalt dk. 90 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Mihojevic, Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Atanga, Tuğbey Akgün, Uğur Yıldız, Ali Akman
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Goller: Nuno (dk. 4), Ahmethan Köse (dk. 71) (Adanaspor), Yasin Öztekin (dk. 15), Palmer (dk. 83) (Göztepe)