Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Manisa Futbol Kulübü: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 28. haftasında Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sağ kanattan Diallo'nun yerden ceza sahası yayına doğru pasında Ozegovic'in şutu üstten auta gitti.
19. dakikada sağdan Fıratcan'ın ceza sahasına ortasında Ahmethan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada Benasser'in yerden ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Tetteh'in şutu direkten döndü.
47. dakikada Celil'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eren kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
74. dakikada Celil'in yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Birkan çeldi. Ardından yaşanan karambolde topu önünde bulan Bennasser, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
76. dakikada sol kanatta topla buluşan Anıl'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ozegovic'in kafa vuruşu kaleci Karacic'te kaldı.
84. dakikada Manisa Futbol Kulübü'nde rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin'in ceza sahasına ortasında Ozegovic kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Turgut Noman, Muhammet Yumak, Özcan Sultanoğlu
Adanaspor: Goran Karacic, Celil Yüksel, Youssef Benasser, Samuel Tetteh (Amadau Ciss dk. 80), Isaac Donkor, Evren Korkmaz, Kadir Keleş (Efe Tatlı dk. 20), Benjamin Roche, İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Eren Karadağ dk. 46), Fıratcan Üzüm (Harun Kaya dk. 90 ?)
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Yiğithan Güveli, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Marvin Gakpa, Hakan Barış (Andre Soussa dk. 70), Sadi Karaduman (Çağrı Giritlioğlu dk. 88 ?), Loick Landre, Demba Diallo (Anıl Koç dk. 60), Muhammet Taha Şahin, Ognjen Ozegoviç, Bedirhan Altunbaş (Özgür Çek dk. 60), Erhan Çelenk (Okan Eken dk. 71)
Yedekler: Ömer Kahveci, Samet Karabatak, Mert Denizli, Serge Ouambe
Teknik Direktör: Turgay Altay
Goller: Eren Karadağ (dk. 47), Benasser (dk. 74) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Efe Tatlı (dk. 90) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Evren Korkmaz, Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Isaac Donkor, Efe Tatlı (Adanaspor), Demba Diallo, Marvin Gakpa (Manisa Futbol Kulübü)