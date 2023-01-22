Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 2

2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Fatih Tokail, Mumcu Taştan, Ali Doğan
Adanaspor: Ahmet Said, Ferhat, Roche, Yiğithan (Evren Korkmaz dk. 77), Emre, Burak, Bennasser, Abdurrahman (Hakkı Türker dk. 64), Nuno (Jallow dk. 77), Tetteh (Sacko dk. 87 ?), Ahmethan (Metehan Altunbaş dk. 87 ?)
Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Jallow, Berkan Güner, Hakan Eroğlu, Metehan Mollaoğlu
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hüseyin (Nshimirimana dk. 65), Burak, Donsah, Arda, Ogün, Cengizhan (Malle dk. 46), Haqi, Erşan, Doğukan, Yakup (Nuri Aydin dk.53, Berat Yaman dk. 90+9 ?)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Atakan Müjde, Taha Gür, Nshimirimana, Berat Yaman
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Tetteh (dk. 32), Ahmethan Köse (dk. 48) (Adanaspor), Nuri Aydin (dk. 56), Doğukan Emeksiz (dk. 90+9) (Yeni Malatya)
Sarı kartlar: Hakkı Türker, Evren Korkmaz, Burak Çoban (Adanaspor), Erşan Yaşa, Nuri Aydin, Arda Şengül, Ahmet Kıvanç (Yeni Malatya)