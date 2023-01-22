İhlas Haber Ajansı

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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 2

2 berabere kaldı.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Fatih Tokail, Mumcu Taştan, Ali Doğan


Adanaspor: Ahmet Said, Ferhat, Roche, Yiğithan (Evren Korkmaz dk. 77), Emre, Burak, Bennasser, Abdurrahman (Hakkı Türker dk. 64), Nuno (Jallow dk. 77), Tetteh (Sacko dk. 87 ?), Ahmethan (Metehan Altunbaş dk. 87 ?)


Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Jallow, Berkan Güner, Hakan Eroğlu, Metehan Mollaoğlu


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hüseyin (Nshimirimana dk. 65), Burak, Donsah, Arda, Ogün, Cengizhan (Malle dk. 46), Haqi, Erşan, Doğukan, Yakup (Nuri Aydin dk.53, Berat Yaman dk. 90+9 ?)


Yedekler: Ahmet Türkaslan, Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Atakan Müjde, Taha Gür, Nshimirimana, Berat Yaman


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Tetteh (dk. 32), Ahmethan Köse (dk. 48) (Adanaspor), Nuri Aydin (dk. 56), Doğukan Emeksiz (dk. 90+9) (Yeni Malatya)


Sarı kartlar: Hakkı Türker, Evren Korkmaz, Burak Çoban (Adanaspor), Erşan Yaşa, Nuri Aydin, Arda Şengül, Ahmet Kıvanç (Yeni Malatya)

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