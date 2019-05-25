Spor Toto 3. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

Lig'de play-off final mücadelesinde, Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor Adana 5 Ocak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda Yeni Çorumspor rakibini 4-2 ile geçerek Spor Toto 2. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Serik Belediyespor'da rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Erdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada hızlı bir atak geliştiren Yeni Çorumspor'da Mikail, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Rakiplerinden sıyrılan Mikail düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Yeni Çorumspor'un geliştirdiği kontratakta Yakup'un şutu az az farkla yandan auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan, Kemal Mavi, Hüseyin Aylak

Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman (Barış Çiçek dk. 91 ?), Osman Bodur (Kemal Kazan dk. 56), Eşref Korkmazoğlu, Batuhan Demirel (Kaan Güdü dk. 81), Ertuğrul Sancaktutan, Muhammet Fetahoğlu, Mikail Albayrak (Ferdi Konak dk. 107 ?), Mümin Pazarlı, Yakup Alkan, Volkan Serim

Yedekler: Reşat Şen, Kerem Pala, Kıvanç Kaya

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Kaan Dorak, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent (Arda Kaya dk. 95 ?), Sinan Kalayci, Ahmet Teker, Sertaç Gökaltın (Samet Alp dk. 103 ?), Atakan Cangöz, Alicaz Tez

Yedekler: Armağan Önür, Abdurrahman Ayhanoğlu, Çağlar Özel, Rauf Öktem, Cenk Şen

Goller: Mikail (dk. 15) (Yeni Çorumspor), Erdi (dk. 8) (Serik Belediyespor)

Kırmızı kart: Eşref (dk. 106) (Yeni Çorumspor)

Sarı kartlar: Taner, Ali Can (Serik Belediyespor), Mümin, Ertuğrul (Yeni Çorumspor)