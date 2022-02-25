İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hakan'ın şutu yandan auta çıktı.


10.dakikada Ndao'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına için bulunan Luiz Adriano kafayla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Vargas, şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.


21.dakikada kaleyi karşıdan gören Fernando uzaklardan vuruşunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


27. dakikada Yunus Akgün'ün kullandığı korner atışında kafalardan seken topa Belhanda ceza sahası içinde topa röveşata vurmaya çalıştı. Top savunmadan döndü.


32. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. Balotelli'nin doğrudan kaleye şutunda kaleci Boffin tek hamlede topu kontrol etti.


40. dakikada ceza sahası sağ dışında topla buluşan Hakan, orta alana ilerledi. Kaleyi doğrudan görünce Hakan, bekletmeden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Alper, Gökhan İnler, Djokovic, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli


Yedekler: Ferhat, Semih Güler, Kaan Kanak, Assombalonga, Sinan Kurt, Akintola, Erhun Öztümer, Bjarnason, Stambouli, Simon Deli


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Hakan, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan, Luiz Adriano


Yedekler: Ataberk, Nuri Şahin, Wright, Kudryashov, Poli, Fredy, Ghacha, Gökdeniz, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı


Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.