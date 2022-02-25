Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Hakan ceza sahası dışında sağ çaprazından şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.
52. dakikada orta sahada topla buluşan Gökhan'ın pasında topla buluşan Balotelli'nin vuruşunu kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.
60. dakikada orta sahada rakipten topu alan Gökhan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası önüne doğru ilerledi. Gökhan'ın sol ayağıyla çektiği şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
69. dakikada ceza sahası içerisinde atılan pasta topla buluşan Vargas'ın aşırtma vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Luiz Adriano ceza sahası içerisine girdi. Adriano'un şutunda top ağalarla buluştu. Ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
76. dakika orta alanda topla buluşan Ndao kaleci Muric'in önde olduğunu görünce topu doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Antalyaspor'da serbest vuruşu kullanan Fernando'nun ceza sahasına kestiği ortada Naldo kafayla vurdu. Top kaleci Muric'te kaldı.
84.dakikada ceza sahasına atılan uzun topta Assombalonga meşin yuvarlağı kontrol etti. Hemen ceza sahası önünde bulunan Balotelli'ye Assombalonga pasını verdi. Balotelli'in şutunda kaleci Boffin topu kurtardı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Alper (Kaan Kanak dk. 68), Gökhan İnler (Stambouli dk. 76), Djokovic, Yunus (Akintola dk. 86 ?), Belhanda (Assombalonga dk. 68), Vargas (Bjarnason dk.86), Balotelli
Yedekler: Ferhat, Semih Güler, Kaan Kanak, Sinan Kurt, Erhun Öztümer, Simon Deli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Hakan (Poli dk. 75), Fernando, Ndao (Gökdeniz dk. 83 ?), Mehmedi (Fredy dk. 74), Doğukan (Kudryashov dk. 89 ?), Luiz Adriano (Wright dk.89)
Yedekler: Ataberk, Nuri Şahin, Ghacha, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk
Sarı Kart: Luiz Adriano (Antalyaspor)