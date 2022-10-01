Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Galatasaray ceza alanı sol köşe önünden serbest vuruş kazandı. Kerem'in kullandığı atışta, top barajdan geri döndü.

23. dakikada Galatasaray'ın atağından Mertens soldan taşıdığı topu ceza alanı çaprazından doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzanarak kornere gönderdi.

33. dakikada Adana Demirspor'un soldan atağında Onyekuru'unun taca çıkan topu çevirmesiyle Belhanda'ya geldi. Bu oyuncu ceza alanına kadar girip şut çekti. Defanstan dönen topu Yusuf arka direğe gönderdi. Topu kontrol eden Onyekuru yerden şut çekti, kaleci Muslera uzanıp geri çeldi. Bu kez Ndiaye, kaleciden önce topu alıp şut çekti, yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Galatasaray'ın rakip ceza sahasının 2 metre dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Mertens, doğrudan kaleye sert şut çekti. Kaleci Ertaç'tan dönen top ceza sahası içinde karambolde kaldı ve ardından Adana Demirspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, N'diaye, Yusuf, Emre, Belhanda, Onyekuru

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Manev, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Assombalonga, Guldbrandsen, Dzyuba

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtdsjö, Yunus, Kerem, Mertens, Gomis

Yedekler: Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Seferovic, Berkan Kutlu, Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Metehan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Stambouli (Adana Demirspor)